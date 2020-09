Mbour: Un combat de lutte entre amis vire au drame

Selon Seneweb, dans le village de Godaguéne (commune de Ndiaganiao, département de Mbour), D. D. et W. D. jouaient aux lutteurs sous le regard amusé de deux de leurs frères. Ils ne savaient pas que la mort guettait,.



En fait, D. D. a soulevé W. D. et l'a terrassé au sol. Malheureusement, sa chute était dangereuse jusqu'à mettre sa vie en péril. Le bassin de W. D. s'est fracturé. Transporté à l'hôpital, il en meurt une semaine plus tard.



D. D. a été présenté au juge du Tribunal de Grande instance de Mbour, qui devra sceller son avenir le 8 septembre prochain.

