Mbour : Un entraîneur condamné pour avoir soutiré près de 10 millions FCfa à de jeunes footballeurs

L’entraîneur Ousmane Cissokho est actuellement en détention à la prison de Mbour (ville située dans l'ouest du Sénégal, précisément sur la Petite-Côte). L’homme avait promis de faire voyager plusieurs jeunes footballeurs désirant faire carrière dans des clubs européens. Le mis en cause a soutiré aux victimes, près de 10 millions FCfa.



Ousmane Cissokho, entraîneur de son état, n’a pas hésité à arnaquer des jeunes footballeurs qui participaient régulièrement à ses entraînements. Selon "L’Observateur", repris par "PressAfrik", il leur a fait croire qu’il est capable de leur trouver des clubs en Allemagne, en Norvège et en Turquie. Les faits remontent à 2022, où le prévenu encaissa la somme de 2.271.000 FCfa (deux millions deux cents soixante-onze) des mains des parents du jeune footballeur Sohibou Mbacké Guèye.



Selon l’entraîneur, le montant devait servir à couvrir les frais de voyage du jeune homme qui devait se rendre en Italie. Au même moment, son copain Ababacar Faye, avec qui il s’entraînait, versa aussi à Ousmane Cissokho, 2.400 000 FCfa pour un club en Allemagne.



Ousmane Cissokho ne s’arrêta pas là, il fit décaisser aux parents d'Abdou Khadre Gaye, un coéquipier aux deux jeunes footballeurs, un montant de 1.551 000 FCfa pour un voyage en Norvège.



De plus, Mamadou Niang, qui devait entamer une carrière professionnelle dans un des clubs en Moldavie, remit à l’entraîneur 1.500.000 ainsi que Baye Salla Cissé dont la destination était la Turquie, donna par le biais de son père, la somme de 1.800.000 FCfa.



Au total, l’entraîneur Ousmane Cissokho empoche près de 10 millions FCfa des mains de ces footballeurs de la Petite-Côte.



En attente, depuis près de 3 ans, les jeunes footballeurs qui peinaient à voir leur entraîneur, ont décidé finalement de porter plainte à la Brigade de recherches (Br) de la gendarmerie de Mbour. Après d’intenses recherches, le mis en cause a été arrêté.



Face au juge, Ousmane Cissokho a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Cependant, il affirme qu’" un de ses collaborateurs camerounais a disparu avec les 32 millions FCfa des candidats, dont ceux de la Petite-Côte ".



Par ailleurs, il révèle qu’" il a l’habitude de faire voyager des jeunes footballeurs et travaille avec un célèbre agent du nom de Robert, basé en Europe ".



Au terme de l’audience, le Tribunal a condamné Ousmane Cissokho à 6 mois de prison ferme, en plus du remboursement de l’intégralité des sommes soutirées aux victimes, rapporte "L’Observateur".