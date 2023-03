Mbour: Une femme émigrée grugée de 28 millions FCfa D. Hott émigrée, vivant en France, accuse son mari et homme d’affaires, de l’avoir escroquée la somme de 28 millions FCfa. Elle l’a traîné à la barre du tribunal de Mbour pour abus de confiance.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

Les faits remontent en mars 2022. Elle fait la connaissance de son mari à Saly et tisse une relation amoureuse avec A. S. qu’elle finit par épouser. Durant la lune de miel, elle confie à son homme l’achat de deux terrains sur la Petite Côte. Avec notamment celui d’un hectare à Gandigal et un autre à Saly Portudal.



Plus la réalisation des mûrs de clôture de trois autres terrains, appartenant à ses frères, moyennant la somme de 13 millions FCfa. N’ayant rien construit, le mari escroc envoie des images de terrains appartenant à autrui. Il convainc sa femme d’investir dans un projet de poulailler et l’épouse décaisse 15 millions FCfa.



Après le retour de son épouse, le mari se permet de filmer le poulailler de son frère. Constatant qu’elle a été bernée, elle traîne en justice son époux, qui risque d’être condamné à un an de prison ferme.

Le délibéré est fixé ce 14 mars 2023.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook