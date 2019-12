Mbour : Une gestionnaire de Wari agressée en plein jour inquiète

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 20:25 | | 0 commentaire(s)|

Une gérante de Wari a été agressée en plein jour. Les malfrats l'ont ligotée avant d'emporter plus de 300.000 FCfa, ainsi que des ordinateurs. Ainsi, le frère de la victime qui n’a pas trop bavardé sur le sujet, a confirmé l'information.



Et, il a évoqué avec insistance le problème de sécurité qui perturbe la quiétude des citoyens dans cette localité. Face à cette difficulté, il est revenu sur l’agression d’une domestique qui se rendait à une boutique et d’un ancien militaire, agressé par deux individus.



