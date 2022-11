Mbour / Vol de 19 moutons : L’ami de longue date lui extorque 10 millions FCfa Cheikh Omar Sow est un vendeur de voitures à Dakar. Mais cela ne l’a pas empêché de voler 19 moutons d’une valeur de 10 millions FCfa. Et il l’a fait à son ami très intime. "Bes Bi"

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Tout de blanc vêtu à la barre du Tribunal de Grande Instance de Mbour, le prévenu Cheikh Omar Sow semblait visiblement dépassé par les évènements. Il y avait près de lui la partie civile et ami intime de longue date, qui avait confiance en lui et ne pensait jamais qu’il pourrait lui faire ce coup.



« Cheikh est un ami. Cela fait dix ans maintenant que nous nous connaissons. Nous avons tout partagé ensemble. Monsieur le Président, pour vous dire combien nous sommes liés, chacun de nous a baptisé son enfant du nom de l’autre », a déclaré Amadou Matar.



Qui ajoute : « Ce qui m’a fait mal, c’est qu’il m’ait menti, en disant que les moutons sont tous morts. Il ne m’a pas dit ce qu’il en est vraiment. C’est moins le préjudice qu’il m’a causé que le fait de vouloir me tromper ».



Devant ce discours d’un ami, le prévenu est resté bouché bée. « Vous devez avoir honte de voler votre ami qui vous a fait confiance, avec qui vous avez tout partagé, cet ami qui dit vous avoir pardonné », a dit le président à Cheikh Omar Sow.



« Mon client est un vendeur de voitures. Il a son parking à Dakar. Seulement il était en proie à des difficultés financières. Nous demandons la clémence du tribunal. C’est un délinquant primaire. Il n’a jamais eu maille à partir avec la justice », a plaidé l’avocat de la défense. L’affaire a été mise en délibéré.



Recrudescence du vol de bétail



Le vol de bétail est l’une des affaires les plus fréquentes dans les rôles du tribunal de Mbour.



Il y a quelques jours, "Bés bi" relatait une affaire de vol de 14 moutons. Le parquet avait requis une peine de ans ferme contre le prévenu, que le Tribunal a retenue d’ailleurs. « La loi sur le vol de bétail a élevé la peine sur ce délit. En dépit de cette mesure, le phénomène persiste. Le prévenu est un récidiviste. Il a une fois été condamné à trois ans ferme pour vol de bétail », avait rappelé le procureur.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook