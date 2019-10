Mbour : Wally B. Seck fâche son public

Après des semaines d'annonces sur les médias de Mbour et les réseaux sociaux, la soirée de Wally Seck tenue à Mbour ce samedi continue d'alimenter les débats sur la petite côte.

Les fans de l'artiste qui ont effectué le déplacement sont rentrés déçus. Et pour cause, le chanteur est venu en retard. Il est monté sur scène vers 2 heures du matin, et n'a joué que 5 chansons. Une attitude qui n'a pas été du goût de ses nombreux fans de Mbour qui se sont déplacés en masse pour communier avec leur artiste.

Pour rappel, Wally Ballago Seck était ce samedi au stade Caroline Faye de Mbour sur invitation de l'amicale des femmes de l'hôtel Baobab de Somone.