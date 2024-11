Mbour célèbre avec ferveur le retour triomphal de Cheikh Issa Sall

Ce jeudi, les rues de la capitale de la petite côte ont vibré de joie et d’enthousiasme pour saluer le retour de Cheikh Issa Sall retour en tant que tête de liste nationale de la coalition Unité. La caravane a traversé plusieurs quartiers, envahie par une foule immense, fièrement rassemblée autour de notre cause commune. "Quel honneur d’être accueilli avec autant de ferveur et de chaleur dans ma chère ville de Mbour. Voir mes frères et sœurs de Mbour m’acclamer et me soutenir avec tant d’énergie me touche profondément. ", s'est réjoui M.Sall.



D'aprés lui, cette mobilisation extraordinaire montre que Mbour a déjà fait le choix du cœur et de la raison : celui de la coalition Unité. "Je tiens à magnifier cette adhésion massive et à remercier chacun d’entre vous pour votre engagement sans faille. Ensemble, nous irons vers une victoire éclatante le soir du 17 novembre. Merci, Mbour", a t-il conclu.