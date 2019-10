Mbour : des jeunes de l’Apr crient leur ras-le-bol et accusent… Des jeunes de l’Alliance pour la République (Apr), ont manifesté ce lundi matin dans les rues de Mbour, pour réclamer de meilleures conditions de vie à leurs mentors.

« Nous réclamons plus de considération, de meilleures conditions. Les jeunes de l’Apr de Mbour sont dans le désarroi alors que nous avons mené tous les combats », a fustigé sur la RFM, leur porte-parole, Alioune Niang.



« Aujourd’hui, il y a des programmes comme le DER qui finance l'entrepreneuriat, mais nous ne sommes pas pris en compte par ces programmes », a encore fustigé Alioune Niang, avant de pointer un doigt accusateur sur le ministre Oumar Youm.



« Il y a des mains cachées qui sont la source de tous nos malheurs. Je veux citer le ministre Oumar Youm, qui vient ici pour semer la zizanie. Mbour réclame aujourd’hui des ministres, des directeurs de société ou d’autres postes de responsabilité, parce que nous en avons les compétences ».

