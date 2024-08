Mbour: deux ans de prison ferme requis contre un commerçant qui a volé 50 poteaux électriques

Un commerçant basé à Dakar, a été jugé par le tribunal de grande instance de Mbour pour « vol de poteaux électriques.



Le mis en cause a été surpris le 12 juillet 2024 à Saly, en train de charger 50 poteaux électriques dans un camion de location, qu’il a ensuite vendus. Lors d’une seconde tentative de vol de 25 poteaux, il a été interpellé par un agent de sécurit, renseigne Senenews.



Lors de l’interpellation, B. D. a affirmé à l’agent qu’il agissait sur ordre d’un certain Mohamed, et qu’il ignorait que les poteaux n’appartenaient pas à celui-ci.



Selon l’agent de la société propriétaire des poteaux, chaque poteau coûte 400 000 F CFA. Me Mouhamed Fadel Fall, avocat de la société SCL Énergies Solutions a demandé au tribunal de condamner le prévenu et a réclamé la somme de 20 millions de F CFA pour la société en dommages et intérêts.



Le procureur a requis deux (2) ans de prison ferme. Le tribunal rendra son verdict le 8 août prochain.