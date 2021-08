Mbour : la direction de la gestion des inondations au secours des sinistrés En cette période d’hivernage, beaucoup de quartiers de la commune de Mbour sont dans les eaux. Pour soulager les nombreux sinistrés de la capitale de la Petite Côte, la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations a dépêché une équipe dans la commune pour évacuer les eaux.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 09:34 | | 0 commentaire(s)|

Les inondations nées des dernières pluies diluviennes affectent terriblement de nombreux quartiers de Mbour. Sous les eaux, les quartiers Siabtel, Darou Salam, Oncad etc…ont bénéficié d’une opération d’urgence pour évacuer les eaux de pluies.



Ayant constaté que ces trois dernières années, les Mbourois subissent de manière récurrente le fléau des inondations, le président du Conseil départemental de Mbour a sollicité la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (Dpgi).



«Nous avons mutualisé nos forces pour montrer que la famille du Président Macky Sall est solidaire. Avec l’appui de la Dpgi, les camions hydrocureurs vont évacuer les eaux. Le ministre Mahmoud Saleh nous a appuyés avec 4 motopompes pour que le travail soit beaucoup plus efficace», a expliqué Saliou Samb.



Pour maintenir cet appui pendant la période d’hivernage, le président du Conseil départemental de Mbour indique que les jeunes de son parti (Apr) ont mis en place des commissions de veille pour utiliser ces pompes.



«À chaque fois qu’il y a de la pluie, il faudra en urgence évacuer les eaux des maisons, puis les camions viendront récupérer les pompes», souligne Saliou Samb.

Certes ces mesures sont provisoires, dit-il, mais cela permettra de soulager les populations le temps de trouver des solutions définitives.



Pour sa part, Moustapha Ndiaye, représentant la Dpgi, le matériel mobilisé pourra satisfaire les besoins des populations sinistrées.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos