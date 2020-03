Mbour: plus de 50 retraités courent derrière leurs pensions Des retraités de Mbour sont dans le désarroi. Et pour cause, plus d’une cinquantaine de ces personnes du troisième âge courent derrière leurs pensions de retraite. Leurs allocations qui devaient leur être payées depuis le mois de février, tardent toujours à tomber. Le problème serait lié aux cartes biométriques, selon des retraités interrogés par la Rfm. Ainsi, la plupart d’entre eux, ne sont pas enrôlés dans le nouveau système de paiement mis en place. Et même si les responsables de l’Ipres ont repris cet enrôlement à plusieurs reprises, ces retraités n’ont encore rien trouvé dans leurs banques respectives. Aussi, ont-ils crié leur désarroi pour qu’une solution soit rapidement trouvée.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mars 2020 à 09:33



