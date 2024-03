Mbour renforce la dynamique de victoire: La vague AB2024 intenable ! Mbour a fait fort! Au moment d’accueillir le candidat Amadou Ba, la nationale 1, a eu du mal à contenir la marée humaine qui s’y est déversée. La rame du cortège d’AB2024 était incapable d’avancer. Finalement en lieu et place du meeting prévu au stade municipal, une caravane a été improvisée

Ce mercredi 20 mars 2024, la capitale de la Petite Côte, ne s’est, donc, guère ménagée pour offrir une réception digne de ce nom à l’ancien Premier ministre.



Une affluence impressionnante et surtout surexcitée qui n’avait d’yeux que pour Amadou Ba, a fêté la victoire de Bby avant la lettre. Elle n’a pas tord de jubiler, eu égard aux tsunamis provoqués par AB2024, partout où il est passé.



Ce commis de l’Etat, compétent, travailleur, et expérimenté mais aussi chevillé aux valeurs cardinales qui fondent le Sénégal et sa République, fait montre d’une maestria que nul ne soupçonnait avant son entrée en campagne électorale. Il s’est définitivement démarqué du reste du peloton et a ainsi marqué la différence avec les candidats «bodio bodio» qui n’ont jamais eu de responsabilités administratives dans leur vie.



Amadou Ba est le candidat du peuple, celui de la continuité du PSE dont l’ambition est d’ouvrir, dès 2030, l’ère de l’émergence.



Pôle économique de Mbour



«Je ferais de Mbour un pôle économique important dans le développement de notre pays», annonce t il, face à une foule acquise à sa cause. De l’avis d’Amadou Ba, «à travers la belle mobilisation des populations mbouroises, on perçoit une réponse de la part du pays tout entier, à mon appel».



«Je m’engage à solder la dette due au patronat»



Content de l’accueil populaire qui lui a été réservé, l’ancien Premier ministre a profité de sa tribune pour annoncer aux hommes d’affaires et industriels Sénégalais qu’il «accepte la charte du patronat et qu’il va la signer. On va accompagner et renforcer le patronat. Les temps sont difficiles du fait des conséquences de la Covid. Je ferais ce qu’il faut pour que la dette soit soldée. Ils savent ce dont je suis capable». Mieux, renchérît il, «J’engagerai des concertations sur les marchés publics. Mais le Sénégal s’ouvrira aussi aux investisseurs étrangers».



Ajoutant pour clore ce chapitre, que la banque nationale qu’il mettra en place accompagnera, au delà des jeunes et des femmes, les investisseurs nationaux. «Le crédit hôtelier sera renforcé et notre gouvernement fera de sortes que nos hôtel soient aux normes». Une manière d’affirmer que le tourisme fait partie de ses priorités. Tout comme la préservation de l’environnement. C’est pourquoi, envisage-t- il, «une lutte farouche contre l’érosion côtière et l’avancée de la mer sera engagée».



Le secteur de la pêche, non plus, n’est pas oublié dans le programme du candidat de Bby. Il y occupe une place de choix, vu son importance et son rôle dans le développement économique du pays. La Pêche aura sa part dans les investissements prévus par le Président Amadou Ba. «On pense à des pirogues plus sécurisé, à l’assurance des pêcheurs, aux subventions des moteurs, des gilets et aux financements pour les acteurs».



Aussi, AB2024 rappelle que les engagements pris pour la Grande mosquée et la Cathédrale de Mbour seront respectés. «Elles seront intégralement construites par l’Etat dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses». Le respect des cultes et des religions fait partie «des piliers de notre nation», rappelle l’ancien Premier ministre.





