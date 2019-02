Me Abatalib Guèye tacle Macky Sall

Me Alioune Abatalib Guèye, plénipotentiaire de la coalition «Madické 2019» ne digère pas les pas de danse qu’a esquissés le président de la République, Macky Sall lors de son meeting à Saint-Louis, dans le cadre de la campagne présidentielle.



Il considère cela comme un manque de considération vis-à-vis de la mémoire des 7 pêcheurs Guet-Ndariens morts au Cap-Vert. Assimilant cela à «une insulte», Me Guèye pense que les acteurs de la pêche méritent respect et considération. A défaut de prendre part au meeting de campagne de l’actuel locataire du Palais, indique-t-il, les populations sont venues assister à la prestation du leader du Super Etoile, Youssou Ndour.



«C’est une insulte à la mémoire des pêcheurs disparus et retrouvés morts au Cap-Vert. C’est indigne pour un pays comme le nôtre. Cela ne fait même pas 40 jours que ces pauvres gens sont décédés et l’on se permet de danser à quelques jets de pierre de Guet- Ndar», martèle Me Abatalib Guèye, qui pense que Macky Sall ne respecte pas la communauté des pêcheurs.

Il s'étonne en effet que des responsables politiques de Saint-Louis conscients de la situation, aient accompagné le leader de l'Apr.













