Me Abdou Dialy Kane, avocat de Adji Sarr: "Nous sommes confiants, nous avons toutes les preuves" L'avocat de Adji Sarr, Me Abdou Dialy Kane, dans l'affaire qui l'oppose au députe Ousmane Sonko, affirme que ce qui se dit dans la presse n'intéresse pas le juge, encore moins lui. A l'en croire, ils sont sûrs de leur fait.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 06:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Robe noire, pourquoi vouloir accepter à Ousmane Sonko ses droits et les refuser à Adji Sarr? "Devant le juge, la personnalité de Ousmane Sonko n'aura pas son pesant d'or", dit-il.



L'avocat revient pour dire que "tout ce qui se dit dans la presse n'intéresse pas le juge, mais uniquement les faits", ajoute -t-il.



Le défenseur de Adji Sarr qui estime qu'ils ont toutes les preuves nécessaires pour faire tomber Ousmane Sonko indique qu'il ne plaide pas ses dossiers sur la place publique.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos