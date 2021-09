Me Abdoulaye Wade : «C’est moi qui ai ramené ABC des USA au Sénégal» Me Abdoulaye Wade est très affecté par le décès « brutal » d’Alioune Badara Cissé. Le pape du Sopi fait des révélations sur le défunt Médiateur de la république.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Septembre 2021

« Mon fils, qui ne manquait jamais, chaque année, de venir à mon domicile me souhaiter un joyeux anniversaire en me récitant un poème qu’il avait composé pour moi, et avec qui je partage l’idée de la réunification de la grande famille libérale», rappelle Wade.



Il révèle : « c’est moi qui l’ai ramené de l’Université américaine du Minnesota des Etats-Unis où il enseignait, parce que je pensais lui confier, un jour, le portefeuille de l’agriculture qu’il aimait et maitrisait. Cela aurait été un grand apport précieux au Sénégal et à l’Afrique. »



« Brillant avocat, je lui ai confié la défense de Laurent Gbagbo, surtout le côté négociations avec Houphouët, ce qui m’a permis de tester ses talents de diplomate », informe le Président Wade. Qui rappelle qu’ABC fut son Secrétaire Général de mon Gouvernement.

« Je retiens de lui le pieu musulman qui ne manque pas ses prières, un intellectuel de haut niveau, courtois, véridique et très engagé pour son pays et l’Afrique. »

Rewmi



