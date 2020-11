Me Abdoulaye Wade réagissant à la Fake News: « Il n’est pas donné à tous d’apprendre sa nécrologie… » Le président Abdoulaye Wade réagissant aux soucis techniques de la RFI qui annonçait sa mort, a tenu à rassurer son monde : « Après l’annonce de mon décès sur le site internet de la RFI, à la suite d’une erreur informatique, je tiens à rassurer que je suis en forme », a-t-il publié sur sa page Facebook.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 20:57 | | 0 commentaire(s)|

Sur un ton humoristique, il a aussi ajouté qu’il « n’est pas donné à tout le monde d’apprendre sa nécrologie de son vivant ».



A la presse et aux réseaux sociaux, il a fait cette sérieuse remarque : « j’en profite pour rappeler à quel point il est important de vérifier ses sources avant de partager une information ».



Que DIEU prête encore longue vie à notre Gorgui national.



