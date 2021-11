Me Abdy Nar Ndiaye, candidat à la Mairie de Taïba Ndiaye sur le rejet des listes:" Les partis politiques doivent prendre les dispositions nécessaire pour..." Pour Me Abdy Nar Ndiaye, porte parole de MPD Ligueey et candidat à la Mairie de Taïba Ndiaye, les partis politiques ont est une part de responsabilité dans le rejet des listes de l'opposition . A l'en croire, ils doivent prendre toutes les dispositions utiles pour éviter ce genre de situation.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Novembre 2021 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|



