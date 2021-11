Me Aby Nar Ndiaye sur l'indépendance de la justice: "Ce sont les magistrats qui doivent revoir leur comportement, pour donner confiance au peuple..." Beaucoup de Sénégalais pensent que la justice de notre pays n’est pas indépendante du fait que le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le chef de l'Etat et que le ministre de la Justice assure la vice-présidence. Pour Me Aby Nar Ndiaye, ce sont les magistrats qui doivent revoir leur comportement, pour donner confiance au peuple. Il est d'avis également que le système judiciaire doit être réformé. Interpellé sur l'affaire Barthélémy Dias, il s'est voulu clair: " Le Sénégal est pays de justice donc si les droits d'un citoyen ont été violés, il y a des procédures pour le rétablir dans ses droits. Je ne peux pas trop m'avancer sur ce dossier, car la procédure est en cours"...

