Me Aliou Sow, Dg de la Sapco : « Mame Mbaye est un modèle de vertu » Mame Mbaye Niang est cité à tort dans le scandale qui secoue la Programme de domaines agricoles (Prodac). C’est le point de vue du Directeur général de la Sapco, Me Aliou Sow par l’ancien président du Conseil nationale de la jeunesse. Interrogé par la RFM, Me Sow accuse les services de Amadou Bâ d’être derrière les fuites dans la presse du rapport de l’Inspection générale des Finances.



