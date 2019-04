Me Alioune Badara Cissé : « Macky nous a délivré aujourd’hui un discours d’espoir »

Le médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé a commenté le discours du président lors de sa prestation de serment, hier. Selon Me Cissé, Macky Sall a délivré un discours d’espoir.



« En l’écoutant tout à l’heure, je revois celui-là que nous fréquentâmes en son temps et qui était porteur de messages. Celui qui avait le Sénégal en bandoulière. Il nous a délivrés aujourd’hui un discours d’espoir, qui nous a tous rappelés à l’ordre, à la discipline, à la salubrité, au respect des règles ordinaires, à la propreté dans les campagnes, les villes, les rues.



Je prie Dieu de nous donner la force de l’accompagnement nécessaire pour que cette promesse soit porteuse de fruits que nous savourerons toujours », a expliqué le médiateur de la République.











