Me Amadou Sall : « jusqu’à sa mort, Henry Grégoire n’aura pas la conscience tranquille »

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Juillet 2018 à 11:03 | | 1 commentaire(s)|

Me Amadou Sall, avocat de Karim Wade, est très remonté contre le juge Grégoire. Selon lui, suite aux décisions rendues par les autres cours dans cette affaire de Wade-fils, le juge Henry Grégoire n’aura plus la conscience tranquille.



« Je ne parle pas en tant qu’avocat, mais en tant que responsable politique. Nous avons dénoncé à l’époque les conditions dans lesquelles Karim Wade a été condamné. Nous avons dénoncé tout dans la procédure. Aujourd’hui, ils sont rattrapés par leur forfaiture. Le Sénégal savait, ce qu’il a fait, le juge Henry Grégoire savait ce qu’il a fait. Aujourd’hui, quand il se regarde dans un miroir, il n’aura pas la conscience tranquille.



Et jusqu’à sa mort, il n’aura pas la conscience tranquille. Partout dans le monde, l’Etat sera battu. Aujourd’hui, que reste-t-il ? Cela ne fait que conforter ce que nous avons toujours dit. La décision qui a été rendue est une décision pourrie ; c’est une pourriture et elle est rejetée partout dans le monde. C’est cette décision pourrie que le ministre de l’Intérieur, avec ses fonctionnaires, veut brandir pour s’opposer à la candidature de Karim Wade. Il y a d’autre procédures qui sont pendantes, mais ils vont encore subir des défaites ».









Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook