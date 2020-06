Me Amadou Sall sur l’assouplissement des mesures restrictives: "C'est une mesure qui soulage, mais prise au mauvais moment..."

L’assouplissement des mesures restrictives est une mesure qui soulage, mais prise au mauvais moment, pense Me El Hadji Amadou Sall. Dans un entretien accordé au journal LeQuotidien, ce membre du courant libéral Suqali soppi s’développe.



« Si l’on croit ce que le ministre de la Santé nous en dit, la pandémie a atteint son pic et la tendance est à la baisse. Il apparaît donc nécessaire d’assouplir les restrictions à la mobilité des personnes et les décisions portant ralentissement des activités économiques », a-t-il dit.



Pour Me Sall, tout le monde s’accorde à dire qu’à un moment ou un autre, il faudra bien éviter à notre économie de sombrer et d’entraîner le pays dans le chaos. On doit cependant, « se poser des questions sur la pertinence des mesures d’accompagnement d’un «déconfinement» précipité qui ne dit pas son nom ».



Il tente dans le même sillage d’expliquer pourquoi, il parle de « déconfinement précipité »

« En dehors du port obligatoire du masque dans les lieux publics, que reste-t-il du confinement lorsque le transport interurbain est repris, le couvre-feu très allégé, certaines activités économiques reprises ? Manifestement, il s’agit d’un prélude au «déconfinement».





