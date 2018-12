Me Assane Dioma Ndiaye : "La grève annoncée par le Syjust serait une catastrophe"

Membre de la société civile appelé en renfort pour décanter la solution et assurer la médiation auprès du ministre de la Justice, Me Assane Dioma Ndiaye s'est prononcé, sur les ondes de la Rfm, à propos de la grève illimitée déclarée par le Syndicat des travailleurs de la justice. "Le Syjust a déposé un préavis de grève qui expire le 27 décembre. Ils ont dit, de manière très claire, que si un accord n'est pas trouvé avec le gouvernement, ils vont décréter une grève illimitée.



Sachant que le mois de janvier, c'est le seul mois où la justice pourra travailler car, à partir du février, c'est les élections et après c'est les proclamations des résultats, éventuellement des contentieux post-électoraux. Et on s'est dit que si cette grève se concrétisait, ça serait une catastrophe. Il n'y aurait pas d'accès à la justice. Même l'environnement juridique, l'environnement économique sera vicieux, car un pays ne peut pas aller sans justice. Ça serait le chaos".



C'est pourquoi, une rencontre entre les deux parties se tiendra ce lundi, révèle Me Assane Dioma Ndiaye.

