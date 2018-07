Me Augustin Senghor se prononce enfin sur le cas de Aliou Cissé

Après la coupe du monde 2018 du Sénégal, c’est l’heure de faire le bilan. Dans une longue interview accordée au quotidien sénégalais, Stades, le président de la Fédération sénégalaise de football, s’est exprimé sans langue de bois sur le contrat d’Aliou Cissé à la tête de la sélection sénégalaise.



Aliou Cissé s’était vu assigner comme objectif, d’au moins passé le premier tour de la Coupe du monde, Russie 2018. Mais les lions de la Téranga se sont fait éliminer après leur défaite face à la Colombie à la dernière journée. Une contre-performance qui fait demander aux journalistes à Augustin Senghor, si Aliou Cissé va rester à son poste.



Le président de la FSF est catégorique « pour nous, au niveau de la fédération, le débat ne s’est jamais posé. Lors de mes sorties d’avant Coupe du monde, j’ai dit que le sort d’Aliou Cissé n’est pas lié à cette compétition. On peut considérer que, dans l’absolu, nous n’avons pas eu forcément les résultats escomptés. Et encore, parce qu’il n’était pas écrit qu’on sortirait de ce groupe », a réagi Me Augustin Senghor.



Le président de la fédération assure qu’Aliou Cissé restera jusqu’au terme de son contrat en 2019. Et sur le possible renforcement du staff des "Lions", Augustin Senghor garde sa confiance à Aliou Cissé « on parle toujours de renforcer un staff. Aliou et son équipe sont bien en place. On n’a pas besoin de 10 entraîneurs autour d’une équipe nationale. Si on en arrive à penser qu’il faut renforcer Aliou, autant le changer une bonne fois pour toute. Aliou restera et travaillera avec les hommes en qui, lui et la fédération, ont confiance », a déclaré Me Augustin Senghor.











