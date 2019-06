Me Babacar Ndiaye: « l’erreur de Kassé a causé un énorme préjudice à Aliou Sall » Les déclarations d’El Hadji Hamidou Kassé sur TV5, confirmant que BP a versé 146 millions à Aliou Sall via sa société Agritrans, sont gravissimes. Si graves que le chef de l’Etat n’a pas perdu de temps pour le démettre de sa fonction de chargé de communication de la présidence. Mais l’ancien Directeur du Soleil pourrait également recevoir une sommation interpellative de Aliou Sall, via son avocat, Me Babacar Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

« J'avoue que depuis quelques temps, je réfléchis à l'idée d'envoyer une sommation interpellative à Kassé, pour lui demander de confirmer ou d'infirmer ses propos. C'est une erreur de Kassé, qui a causé un énorme préjudice à Aliou Sall », a, en effet, indiqué la robe noire, dans un entretien accordé à L'Observateur.



Et d’ajouter : « Je voudrais inviter M. Kassé à apporter les rectificatifs nécessaires, parce que c'est ça la grandeur d'un homme. Je crois qu'il s'est trompé de bonne foi, mais il a l'obligation de reconnaître son erreur et de laver l'honneur de M. Sall ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos