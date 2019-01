Me Baboucar Cissé:"Même s’ils déposent un rabat d’arrêt, cela n’a pas de caractère suspensif" La décision de la Cour Suprême de débouter Khalifa Sall sera lourde de conséquences. C’est l’avis de Me Baboucar Cissé, avocat de l’Etat du Sénégal dans l’affaire dite de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar. En effet, si l’on en croit la robe noire, même si les conseils de l’ancien maire de Dakar introduisent un rabat d’arrêt, cela n’aura aucun impact d’autant plus que, martèle-t-il, il n’est pas suspensif «et les avocats le savent très bien.»



