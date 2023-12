Me Bamba Cissé, avocat d'Ousmane Sonko, confiant :"Ousmane Sonko sera candidat à l'élection présidentielle de 2024" Suite au verdict favorable à Ousmane Sonko, son avocat Me Bamba Cissé affirme avec assurance, que ce dernier participera activement à l'élection présidentielle de 2024. Cette déclaration promet de marquer le paysage politique et d'intensifier les dynamiques à venir, dans la sphère électorale du pays.















Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2023 à 16:53



