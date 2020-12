Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Me Cheikh NIASS rend hommage à Ahmed Khalifa : « actuellement, c’est lui qui remplace Sidy» Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Décembre 2020 à 00:45 | | 0 commentaire(s)| Ahmed Khalifa NIASS veille sur l’héritage de son défunt frère. Et c’est son fils Cheikh NIASS qui le dit. L’administrateur du groupe Walf Fadjri ne tarit pas d’éloges sur son père. A l’en croire, « actuellement, c’est lui qui remplace Sidy ».



« Depuis un an, c’est lui qui prend en charge la famille de Sidy Lamine, la dépense quotidienne et la scolarité des enfants », révèle-t-il dans un entretien avec Walf Quotidien.



En outre, explique Me NIASS, Ahmed Khalifa ne cesse de lui baliser la voie. « Moi, je ne fais que gérer Walf , c’est lui qui s’occupe de la famille», indique-t-il.



En plus du soutien financier, l’administrateur du groupe Walf Fadjri s’est aussi réjoui des nombreux conseils et encouragements de son oncle qui l’incitent à vouloir davantage bien tenir la barque. « Il (Ahmed Khalifa NIASS, ndlr) est présent et nous aide moralement et financièrement. J’aime bien cette phrase qu’il me dit souvent : «Cheikh, si tu réussis à Wal Fadjri, c’est moi qui ai réussi, c’est Sidy Lamine qui a réussi. Si tu échoues, c’est nous deux qui avons échoué et je ne te laisserai jamais échouer». Ahmed Khalifa NIASS est un père à qui je tiens, aujourd’hui, à rendre un hommage appuyé. C’est une personne très généreuse », indique Me NIASS.



Pour l’avocat, il fallait choisir une date aussi marquante que celle du 4 décembre pour également faire ce témoignage. Car, déclare-t-il, « mon grand-père, Mame Khalifa NIASS, disait qu’il faut étaler le bien, le mal aussi il faut l’étaler pour que tout le monde le sache ». D’autant que, ajoute-t-il, « tout le monde sait que Ahmed Khalifa est un homme de savoir, un passionné pour son pays. Et aussi et surtout, c’est un homme qui est profondément généreux, un homme qui aime partager ».



























