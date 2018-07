Me Ciré Clédor Ly : « Les exceptions préjudicielles sont encadrées »

« La clarification en est qu’on vous présente ce contentieux comme s’il était une simple exception. Ce n’est pas une contradiction. Les exceptions préjudicielles sont encadrées. Le juge a la faculté de joindre ou de disjoindre pour statuer. Nous sommes dans le cadre d’un incident contentieux qui oblige le juge à évacuer, c’est-à-dire qui insiste sur l’immédiateté du juge à trancher.



Nous sommes dans ce cadre pour 2 raisons. Si elle est évacuée et l’Etat reçoit du juge de la décision, l’Etat du Sénégal n’a plus le droit d’intégrer le procès et nous n’aurions pas à discuter des arguments dans le fond. Mais s’il est admis, l’Etat va poursuivre le procès », a dit Me Ciré Clédor Ly, l’avocat du maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall.













Le Quotidien

