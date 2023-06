Me Ciré Clédor Ly: « Ousmane Sonko est séquestré par plus de 500 policiers armés et équipés de... »

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juin 2023 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

Me Ciré Clédor Ly attire l’attention de l’opinion nationale et internationale et celle des guides religieux, concernant la « séquestration de Ousmane Sonko ».



« Le leader politique Ousmane Sonko est séquestré par plus de 500 policiers armés et équipés de véhicules de combat de destructions massives à la cité Keur Gorgui, empêché de tout contact avec ses Avocats, par les autorités politiques agissant dans l’arbitraire et l’illégalité manifeste », regrette l’avocat du leader de Pastef.



Me Ciré Clédor Ly les exhorte à agir avec les moyens, dont ils disposent afin que les avocats puissent immédiatement accéder à Ousmane Sonko et exercer leur profession en toute liberté et indépendance.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook