Me Ciré Clédor Ly, avocat de Dieyna: "Provisoirement ou pas, je suis soulagé"

Joint au téléphone par "Libération online", Me Ciré Clédor Ly confirme que ses clients (Dieynaba Baldé, Ali Baldé…) ont été relâchés comme nous l’avons révélé en exclusivité. « Provisoirement ou pas, je suis soulagé. Ils m’ont informé tout de suite.



Je me félicite de cette sage décision, car ce serait dommage qu’on ajoute autre chose au traumatisme subi par Dieynaba Baldé », a-t-il dit.

