Me Ciré Clédor ly : "Khalifa Sall peut être candidat à présidentielle en prison" Réagissant sur la confirmation de la condamnation de Khalifa Sall, Me Ciré Clédor Ly affirme qu’il n’est pas surpris de cette décision de la Cour d’appel. L’avocat du Maire Dakar annonce dans la foulée leur intention de se pourvoir en cassation.



Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Août 2018 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|



« Ce n’est pas une surprise. Tout le monde sait que la justice a choisi de s’arrimer au pouvoir exécutif. Et, tout le monde sait que le pouvoir politique actuel cherche à aller aux élections sans aucun concurrent sérieux. Ce qui fait que la technique est d’utiliser la justice pour éliminer les adversaires politiques. Ce qui est même dommage, c’est que le Sénégal est un Etat de droit, les sénégalais croyaient en notre justice.



Mais, nous avons vu que depuis que le pouvoir actuel est en place, l’Etat de droit a disparu. On ne peut pas comprendre que des juges aient choisi de poursuivre des objectifs politiques, au lieu de poursuivre l’idéal de justice. Aujourd’hui, les sénégalais ne sont pas déçus. Parce qu’ils s’attendaient à cette décision. Ils sont de plus en plus dégoutés. Et, je crois que le pouvoir judiciaire a perdu de toute sa crédibilité. Maintenant, ce qui est clair, c’est qu’il pense qu’ils ont atteint leur objectif, c’est-à-dire éliminer Khalifa Sall défensivement de le course à l'élection présidentielle. Mais là, ils se trompent encore. Ils se trompent en droit et nous le prouverons.



Les voies de recours existent encore sur le plan national. Il y a aussi, des voies de recours sur le plan international. C’est dire, en fait tout n’est pas perdu. On peut arriver effectivement à réussir que Khalifa SALL soit candidat à la présidentielle en prison. Ce n’est pas exclu. La bataille juridique n’est pas encore terminée. Même si nous partons favori, le pouvoir judiciaire a décidé de trahir le peuple sénégalais et de poursuivre des objectifs politiques », explique Me Clédor Ciré Ly.



Kady FATY Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook