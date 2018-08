Me Ciré Clédor ly : « le cas de Fatou Traoré fait pitié pour ceux qui connaissent le dossier »

Condamnée en première instance à deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme, la dame Fatou Traoré, secrétaire de Direction à la ville de Dakar et trésorière du Gie Keur Tabbar a vu aujourd’hui, sa peine être revue à la hausse par la Cour D’appel de Dakar dans le procès de la caisse d’avance. Coupable des faits de complicité de faux et de complicité d’escroquerie, le juge Demba Kandji l’a condamnée à 5 ans d’emprisonnement ferme.



Mais pour Me Ciré Clédor Ly, un des conseils de la défense a déploré la lourde sanction. Ce qui serait choquant, regrette-t-il, c’est qu’un mandat d’arrêt soit lancé contre elle. « Le cas de Fatou Traoré fait pitié pour ceux qui connaissent le dossier. Parce que, c’est la seule personne qui a eu une augmentation de peines. Je ne parlerai pas du dossier. Dans tous les cas, celui qui les intéresse dans cette affaire, c’est Khalifa Sall.



C’est ce qu’il faut retenir. Leur objectif, c’est d’aller à l’élection présidentielle du 24 février 2019 sans un candidat sérieux. Mais, le combat n’est pas terminé. Khalifa Sall peut être candidat à la présidentielle même, étant détenu. Ce qui aujourd’hui choquerait, c’est que la pauvre Fatou Traoré puise être arrêtée. Dieu merci. Il n’y a eu de mandat qui a été lancée contre elle. Donc, elle reste en liberté. Que cela rassure certains », a fait savoir l’avocat.



Kady FATY Leral

