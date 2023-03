Me Cledor Ciré Ly évacué en France après une inhalation de gaz lacrymogène au Sénégal malgré sa santé fragile Le célèbre avocat sénégalais Me Clédor Ciré Ly a été impliqué dans un incident alarmant hier, qui a suscité des préoccupations quant à son état de santé. Selon des sources proches de sa famille, Me Clédor Ciré Ly aurait inhalé de la lacrymogène par la Brigade d'Intervention Polyvalente (BIP) au Sénégal, aggravant sa condition respiratoire déjà fragile, avec une incapacité de 20% de ses poumons.



Son état de santé se serait rapidement dégradé, nécessitant une évacuation urgente en France. Me Clédor Ciré Ly aurait alors pris un vol de la compagnie Air Sénégal pour se rendre en France, où il doit recevoir des soins médicaux.



Cet incident a suscité une vive inquiétude au Sénégal, où les droits de l'homme et l'état de droit sont de plus en plus remis en question. Les autorités ont été critiquées pour leur gestion de cet incident, notamment pour l'utilisation excessive de la force et l'utilisation de gaz lacrymogène .



Il convient de souligner que les événements entourant cet incident peuvent faire l'objet de variations et de mises à jour, et que des enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident et les éventuelles responsabilités.

