Me Demba Ciré Bathily: « Je suis choqué que l’Etat se permette de commettre des avocats français »

« Ce qu’il y a de plus pénible pour nous dans ce procès, c’est l’autre côté qui n’arrive pas à appréhender le cadre dans lequel nous sommes. On ne peut pas nous faire croire qu’il faut prétendre pour se constituer partie civile. Techniquement, c’est une action encadrée, intégrée dans l’action publique.



Devant le juge d’instruction où ils se sont présentés, vous ne verrez aucune pièce qui prouve leur préjudice. Vous n’êtes pas ici pour les derniers de l’Etat, mais vous êtes là pour autre chose. Je suis profondément choqué quand je vois le nombre d’avocats talentueux qu’il y a au barreau et l’Etat du Sénégal se permet de commettre des avocats français », regrette Me Demba Ciré Bathily, l’avocat du maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall.











Le Quotidien

