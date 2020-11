Me Djibril en "waar" contre les détracteurs d'Idrissa Seck: "qu'on le laisse en paix" Idrissa Seck a un défenseur de taille en la personne de Me Djibril War qui estime que ceux qui attaquent le rewmiste sont uniquement mus par une méchanceté gratuite.

A l'en croire dans Direct news, "nous devons tous accompagner le Président de la République pour la réussite dans sa noble mission de mener notre très cher pays vers l'émergence".



Il estime que Macky Sall et Idrissa Seck sont "deux dignes fils du Sénégal et de l'Afrique qui, au-delà des contingences et autres turpitudes de l'histoire et de la politique se sont rapprochés pour la relance économique du Sénégal, touchée de plein fouet par les effets mondiaux de la Covid-19".



Pour lui, la reconstitution enfin de la grande famille libérale, sans exclusion aucune de tous les enfants du père du libéralisme, Me Abdoulaye Wade est en train de s'opérer.



