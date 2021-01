Me Doudou Ndoye : Le président Macky Sall peut être candidat à l’élection présidentielle de 2024 »

Invité à l’émission “Jury du dimanche”, sur Iradio, Me Doudou Ndoye a soutenu que « le président Macky Sall peut être candidat. Aucune loi, aucune constitution ne lui interdit d’être candidat. Tant que cette constitution existe, personne ne pourra l’empêcher d’être candidat ».



Mieux, ajoute-t-il, « si Macky Sall est candidat, aucun Conseil constitutionnel n’aura le droit de lui dire vous ne pouvez pas le faire. S’il est candidat et perd l’élection présidentielle, la question du troisième mandat ne se pose plus. Mais s’il gagne, le droit constitutionnel fera de lui le Président ».



