Me Doudou Ndoye : « Réformer le code pénal, qui permet l’immixtion de l’Exécutif dans la justice » La réforme du code pénal actuel est urgente. Du moins, si l’on en croit Me Doudou Ndoye qui soutient que « l’immixtion de l’Exécutif dans la justice existe dans le cas des pouvoirs du Procureur ». Invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche, il a expliqué que « le Procureur dépend du Procureur général, qui dépend du Ministre de la Justice, qui, lui, dépend du Président de la République. C’est un pouvoir direct qui peut même s’exercer dans le cadre d’instructions verbales ». Toutefois, fait-il remarquer, le problème, c’est « le code de procédure pénal qui donne au Procureur les pouvoirs de faire ce qu’on lui demande ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2019 à 13:32

Se prononçant sur l’opportunité de faire sortir le Président de la République du Conseil de la Magistrature, Doudou Ndoye, souligne que « aujourd’hui, le Ministre de la justice, tout comme le Président de la République sont chargés de l’ordre public ». A ce titre, a-t-il dit, « Le Président ne doit pas laisser les magistrats nommer qui ils veulent. Je suis d’accord qu’il sorte du Conseil, mais qu’il garde un droit de veto sur les nominations des personnels judiciaires », a plaidé l’avocat.

