Me El Hadj Diouf : “Ousmane Sonko a de fausses intentions et j’ai des preuves” (Daafa Sathie Souff)

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 11:28 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos