Me El Hadj Diouf, avocat : « Ousmane Sonko n’a rien raconté de nouveau. Il voulait juste, faire la Une des journaux » Me El Hadj Diouf, avocat de Mamadou Mamour Diallo a été très virulent par rapport au leader de Pastef, Ousmane Sonko. L’avocat a attendu quelques heures de la fin de la conférence d’Ousmane Sonko, pour le considérer d’un grand menteur et d’un phénomène extraordinaire à freiner.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2019 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|

L’avocat, Me El Hadj Diouf, très frustré a qualifié avec des diatribes très acerbes et des qualificatifs insidieusement choisi pour décrier le leader du parti Pastef, « Les Patriotes ». « J’ai reçu plus 50 000 insultes. Je vois que tous les fous passent leur temps à m’insulter à cause des preuves que produites contre Sonko. Pourquoi, les gens ont peur de sortir les ordures devant leurs maisons. C’est comme si Sonko a un marabout », a-t-il regretté.



Me Diouf, menant un combat contre un imposteur, s’est dit décider à montrer pourquoi Sonko n’est pas fiable. « J’interpelle avec des preuves à l’appui cet homme dangereux pour la société. Je l’ai défié avant-hier. S’il a des preuves, il n’a qu’à les montrer. C’est sûr qu’il n’en a pas. Dans notre pays, il y a beaucoup de gens sans esprit critique, limités intellectuellement. C’est pourquoi, Sonko pense qu’il est le plus intelligent. Il veut nous divertir. Soit, il fait un faux ou raconte des sottises », tranche-t-il.





« Sonko n’a rien raconté de nouveau. Il voulait juste, faire la Une des journaux »



Ainsi, l’avocat a tenu à préciser que les éléments exposés par Ousmane Sonko, dans l’histoire du Fer de la Falémé ne sont nouveaux. Puisqu’un jour de la place, avait depuis le mois d’octobre 2018 fait des titres sur cette affaire. Parmi, les titres phares dans la Une de ce jour, il y a les titres, suivant : « Les dessous d’un crime économique », « Le scandale du siècle », « Les mines de fer de Falémé cédé à la société Turque, qui arrêtera Macky Sall ».



D’après l’avocat, Ousmane Sonko, doit payer des droits d’auteur au Directeur de publication de ce journal, Mouth Bane. « Il n’a rien raconté de nouveau. Il voulait juste, faire la Une des journaux. Si on ne l’arrête pas, cet homme va vendre le Sénégal. Cette histoire de fer est là depuis du temps de Wade. Ce fer, on n’en a parlé », insiste-t-il.





Les prouesses du menteur Sonko, relève-t-il, c’est qu’il ne veut pas parler des accusations démenties par la commission parlementaire de l’Assemblée nationale. Selon l’avocat, Sonko a menti pour avoir dit qu’il a porté plainte contre Mamour Diallo devant le Procureur. Alors que sa plainte ne date pas plus d’une semaine. « Sonko signe ses lettres de dénonciation au nom de son parti Pastef. A cet effet, il utilise le conditionnel dans ses dénonciations, adressées à l’Inspection générale d’Etat. Il aurait dit avoir des preuves de 46 milliards de FCfa, détournés par Mamour Diallo et connaître la traçabilité de l’argent nichés dans des comptes », retrace l’avocat.



« Ousmane Sonko veut divertir les sénégalais »



Me Diouf a signalé que beaucoup de ses compatriotes l’ont appelé hier, pour le féliciter d’avoir levé un coin du voile qui entourait le mythique Ousmane Sonko, accompagné par Boko Haram dans ses tentatives de destruction du pays. « Sonko aurait voulu touché les 11 milliards dans une transaction. Il veut divertir les sénégalais. Des mois durant, il parle du Procureur. Après le délibéré de la Commission parlementaire, il parle du juge d’instruction ».



Sous ce registre, l’avocat accuse Sonko d’avoir pris de l’argent de Tullow, de Karim Wade. Mais aussi, d’avoir vendu des terrains de l’Aéroport, à Yoff. « Il y a eu de fortes personnalités de l’Etat, impliquées dans cette transaction foncière. Après avoir pris sa part du gâteau, il failli tomber en syncope, lorsqu’il y a eu des blocages. Sonko a des terrains clôturés qu’il loue à Niacourab. Et vous avez sa tentative ou volonté, exprimée à travers des demandes de régularisation par voie de bail, adressée à Mamour Diallo », a-t-il exposé.



Me El Hadji Diouf, a promis de fournir beaucoup plus d’éléments d’ici la fin de la semaine, si Ousmane Sonko ne donne pas ses preuves. « Nous allons encore le déshabiller », menace l’avocat.



Leral















Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos