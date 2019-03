Me El Hadji Diouf : « Bilahi Walahi Talahi, l’opposition ne dit pas la vérité » L’opposition fait dans l’intox en demandant un second tour. C’est l’intime conviction de Me El Hadji Diouf. « Bilahi, walahi, talahi, l’opposition ne dit pas la vérité », s’est exclamé Me El Hadji Diouf sur la RFM ce jeudi. « A l’heure où nous parlons, tous les candidats ont les résultats », a-t-il encore dit, soutenant que « tous savent que Macky Sall a remporté les élections au premier tour ».

