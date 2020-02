Me El Hadji Diouf : « Macky est entouré d’idiots » Me Elhadji Diouf a traité les théoriciens du troisième mandat de l’actuel chef de l’Etat, « d'idiots qui racontent du n’importe quoi pour plaire à Macky Sall ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 12:24 | | 0 commentaire(s)|

L’avocat, allié de Macky Sall, lors de la dernière élection présidentielle, a projeté 6 vidéos dans lesquelles l’actuel président de la République, après son élection, avait clairement tranché le débat sur la question. « Dans les vidéos que nous venons de regarder ensemble, vous avez constaté que Macky Sall lui-même, a déjà déclaré et à plusieurs reprises, qu’il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Mais ces griots, ces idiots dont je ne veux même pas prononcer les noms, sont en train de raconter du n’importe quoi pour installer le chaos dans le pays » , a dit le président du PTP.



Pour rappel, le ministre-conseiller Mbaye Ndiaye avait déclaré, mercredi dernier, que le Président Macky Sall en est à « son premier mandat ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos