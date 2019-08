Me El Hadji Diouf : " Ousmane Sonko raconte des contre-vérités"

Lundi 26 Août 2019

Me El Hadj Diouf, l'avocat de l'ancien directeur général des domaines Mamour Diallo, tient une conférence de presse lundi à 16h sur l’affaire des 94 milliards du Tf 1451R. Il a déjà commencé lancé ses diatribes à l’endroit du leader de Pastef Ousmane Sonko. Interpellé sur la dernière plainte que ce dernier servi contre son client, l’avocat déclare : « Je vous donne rendez-vous, demain, à l’occasion de ma conférence de presse. Je vais encore prouver que Sonko ne raconte que des contre-vérités. Il devrait penser le plus souvent à ce genre d’évènement (la mort), comme il prétend être attaché à la religion ». Il s’exprimait hier en marge de la levée du corps du défunt fondateur du PIT, Amath Dansokho

