Me El Hadji Diouf: "Serigne Mountakha a une très grande connaissance politique, Sonko a peur de la prison" Très en verve, Me El Hadji Diouf est revenu sur plusieurs points. Jusqu'à rapporter les échanges entre le Khalife général des Mourides et Ousmane Sonko, lors de sa visite.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Selon l'avocat, le Khalife général des Mourides a "une grande connaissance politique. J'étais surpris de sa réponse à Ousmane Sonko qui voulait faire une campagne de propagande dans la communauté mouride. Alors qu'il disait, dans un passé récent, qu'il était avec toutes les confréries. Mais il s'est trouvé un marabout quand il a été convoqué".



"Politique et prison vont ensemble"



Me El Hadji Diouf poursuit sur sa lancée: " ...il a voulu tromper le khalife en disant que la plupart des jeunes qui étaient tombés le 14 mars dernier, sont des mourides. Mais la réponse de Serigne Mountakha a été ferme. Même un mort est de trop pour la politique. Ceux qui sont la cause de ce drame, iront en enfer. Et il faut savoir que la politique et la prison vont ensemble ", a-t-il dit.



Et selon Me El Hadji Diouf, " Sonko est un criminel, mais il a peur de la prison. il ne défère à aucune convocation de la justice ", insiste-t-il.

