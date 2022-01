Me El Hadji Diouf: « Yewwi Askan Wi n’a pas remporté les élections locales » Me El Hadji Diouf déclare que la coalition au pouvoir a largement, remporté les dernières élections territoriales. Il estime que « Benno Bokk Yakaar » a gagné plus de 500 communes. Mais, il n’est pas sûr des80% avancés par le président Sall.

« Le Sénégal ce n’est pas Dakar, ce n’est pas Ziguinchor. Le Sénégal c’est 14 régions et une quarantaine de départements », clame-t-il. Pour Me El Hadji Diouf, ceux qui disent que la coalition « Yewwi Askan Wi » a remporté le scrutin ne sont pas de bonne foi.



Même à Dakar où Benno n’avait gagné en 2014 qu’une seule commune, pour cette élection la tendance a changé. Uisque. La coalition au pouvoir en a gagné quatre. Ce qui représente, dit-il, une belle performance.



« Que personne ne vienne nous dire que « Yewwi » a gagné les élections territoriales», s’exclame-t-il. Si on additionne le nombre de voix recueillies par Benno, on se rend compte, souligne-t-il, que Macky Sall est toujours majoritaire dans ce pays.



