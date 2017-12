Me Elhadj Diouf : "Assane Diouf a été arrêté pour un délit inexistant. L'Etat est en train de favoriser les expéditions punitives" Invité de notre confrère Mamadou Ibra Kane dans l’émission grand Jury ce dimanche 10 12 2017 sur la RFM, Me ElHadj Diouf a estimé que Assane Diouf a été arrêté pour un délit inexistant et que l'Etat est en train de favoriser les expéditions punitives pour liquider des adversaires politiques.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Décembre 2017 à 14:08



