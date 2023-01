Me Etienne Dione, Avocat : «Vu les précédents Karim et Khalifa Sall, Ousmane Sonko a de sérieuses raisons de croire qu’on veut en faire la prochaine victime »

Parce que tous les deux ont été envoyés à l’échafaud et politiquement exécutés dans les mêmes conditions et dans les mêmes périodes électorales. Mieux, Karim Wade et Khalifa Sall ont été privés de leur droit de participer à des élections présidentielles, suite à des conséquences tirées des décisions correctionnelles les condamnant.



En effet, et de manière subtile, sur fond de règlement de comptes, on s’est servi de la justice pour éliminer des adversaires politiques, sérieux candidats à la Présidence, qui troublaient le sommeil du régime en place. Seuls, les partisans de la mouvance présidentielle, et pour cause, pensent le contraire.



Mais c’était trop gros, le fil blanc, pour qu’on ne sache pas que c’était un complot politico-judiciaire, ourdi pour combattre, de manière déloyale, des prétendants au fauteuil présidentiel

Donc, vous conviendrez avec moi que Ousmane Sonko a de sérieuses raisons de croire qu’on veut en faire la prochaine et troisième victime (jamais deux sans trois) de cette pratique honteuse et non moins dégueulasse, de ceux qui détiennent le pouvoir.



D’ailleurs, c’est tellement vrai qu’il n’est pas nécessaire d’être un agrégé en droit, un brillant avocat ou un excellent juge, pour dire que ce dossier ne devrait connaître qu’un seul sort : Le classement sans suite par le maître de l’opportunité des poursuites, le procureur de la République, ou bien le non-lieu par le juge d’instruction prononcé. Toutes choses qui font qu'Ousmane Sonko, malgré l’absence de charges à son encontre, nourrit des craintes légitimés par rapport au procès en vue.



Bref, en sa qualité de candidat à la présidentielle de 2024, il refuse d’être envoyé à l’abattoir. Et il a parfaitement raison...