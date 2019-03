Me Fatou Ndiaye, avocate: "Le colonel Kébé est victime d’un acharnement..."

Le colonel Abdourahim Kébé est victime d’un « acharnement » du fait de son engagement dans le parti Rewmi.



C’est la conviction de Me Fatou Ndiaye. L’avocate rappelle que plusieurs responsables et militants de Rewmi subissent le même sort depuis le scrutin du 24 février 2019. « Ces arrestations arbitraires s’inscrivent dans le cadre d’une volonté manifeste du régime en place, d’anéantir toute velléité de protestation, contre le hold-up up électoral qu’il a savamment orchestré », dénonce-t-elle dans un entretien avec « Vox populi ».



Abdourahim Kébé, colonel de l’armée à la retraite et militant du parti Rewmi a été arrêté dimanche à Saint- Louis, à la suite d’une publication sur sa page facebook, d’un message qualifié d’incitation à la révolte. Il a été transféré le même jour dans la soirée à la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane, où il est placé en garde-à-vue.



A la question de savoir comment il vit cette épreuve, Me Fatou Ndiaye déclare : « Mon client est colonel de l’armée qui a dignement servi son pays jusqu’à sa retraite. Il a eu durant sa carrière, à occuper les plus hauts illustres fonctions, eu égard à ses aptitudes professionnelles et qualités humaines hors du commun. C’est donc en toute sérénité qu’il affronte ce qui semble être un acharnement sans fondement sur sa personne, du fait de son appartenance politique.»















