Me Khoureychi Bâ: « Adama Gaye ne reconnait pas tous les écrits qu’on lui impute » L’avocat du journaliste Adama Gaye arrêté tôt le matin, hier jeudi, à son domicile, a confirmé qu’une seconde inculpation a été ajoutée au dossier de son client. Celle concernant le délit d’’’offense au chef de l’Etat’’, en plus du délit déjà retenu d’’’écrits contraires aux bonnes mœurs’’.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 09:42 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, sur les textes incriminés qui ont été présentés au journaliste par les enquêteurs, « Adama Gaye n’a pas reconnu être l’auteur de tous ces écrits », a dit Khoureichi Bâ à la RFM.

« D’ailleurs, il faut voir la qualité de certains écrits pour comprendre qu’ils ne sont pas de lui », a-t-il ajouté.



L’avocat a ensuite déploré les conditions de son audition, affirmant que son client qui a été amené à la DIC à 5 h du matin, n’a été entendu que vers 11 h. Une audition qui a duré jusque vers 16 h, a-t-il dit.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos