Me Lika Bâ casse la baraque avec plus de 20 millions

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021 à 02:47 | | 0 commentaire(s)|

«Maman» de la nouvelle mariée, Me Lika Bâ a mis KO toutes celles qui étaient là quand elle est arrivée. La notaire, voisine de la famille présidentielle à Fenêtre Mermoz, a cassé la baraque. La bonne dame a étalé plus de 20 millions de francs Cfa en précisant que ce n’était rien par rapport à ce quelle prépare pour le mois de décembre, prévu pour la réception. Selon certaines indiscrétions, c’est la rondelette somme de 25 millions qu’elle a offerte à la mariée et à sa mère. Sans compter les autres menues dépenses qu’elle a faites et ce qu’elle a dégainé pour les griots.